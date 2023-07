Pastor irá permanecer no Farense por mais uma temporada, anunciou o clube recém-promovido à I Liga. A renovação do empréstimo do lateral brasileiro, cedido pela Ferroviária, foi confirmada nesta terça-feira.

Pastor, cujo nome verdadeiro é David Lima, chegou a Faro em janeiro e rapidamente conquistou os adeptos do Farense, desempenhando um papel crucial na conquista da subida de divisão. A velocidade, garra e projeção ofensiva do lateral têm sido destacadas pelo clube, que o considera uma peça importante para os objetivos da temporada 2023/24.

Antes de chegar ao futebol português, o defesa brasileiro representou o Londrina e a Ferroviária, no seu país natal. Depois do Leixões, em 2021/22, esteve emprestado na época passada ao Portimonense, antes de se transferir para o Farense no mercado de inverno.

O Farense, que iniciou esta terça-feira os trabalhos de pré-temporada sob o comando de José Mota, já registou três contratações para o seu regresso à elite do futebol português: o guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela), o defesa Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e o médio Rafael Barbosa (ex-Tondela).