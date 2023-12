O Farense está a ponderar receber Benfica, FC Porto e Sporting no Estádio do Algarve, a partir de 2024/25, devido ao peso da receita financeira.

«É uma diferença de milhões [de euros], provavelmente. Se não for de 2 milhões, é à volta de 1,5 milhões. Que, num orçamento de um clube como o Farense, faz uma diferença substancial», disse João Rodrigues, presidente dos algarvios, à agência Lusa.

O Estádio de São Luís, casa do Farense, no centro da cidade de Faro, tem capacidade para cerca de sete mil espetadores, enquanto o Estádio Algarve, propriedade dos municípios de Faro e Loulé, tem uma lotação de pelo menos 20 mil espetadores.

O presidente dos algarvios sublinhou ainda que «nada está decidido».

«Os jogos com os três maiores, esta época, serão todos no São Luís. Na próxima, haveremos de avaliar, faremos as nossas análises, veremos o que será o melhor para a instituição Sporting Clube Farense e depois tomaremos as decisões», frisou.

«Os adeptos têm sido sempre muito apoiantes das nossas decisões e sabem que as decisões que nós fazemos são sempre com um fundo muito simples: o melhor que podemos fazer pelo Sporting Clube Farense», afirmou ainda.

O dirigente também assumiu que um eventual apuramento para as competições europeias também obrigaria o clube a prescindir do São Luís, que não tem as dimensões de relvado exigidas pela UEFA.

A reabilitação profunda do estádio, com a renovação de algumas bancadas, é algo que João Rodrigues remete para o longo prazo, uma vez que os três grandes objetivos deste momento passam pela estabilização financeira e desportiva do emblema e pelo centro de estágios.