Duelo de leões na noite desta sexta-feira no Estádio do Algarve com o Sporting a procurar defender a liderança diante do Farense no jogo que abre a terceira ronda da Liga 2024/25. Um reencontro entre os dois emblemas que ainda há um mês se defrontaram na pré-temporada, no jogo que ficou marcado por um hat-trick de Viktor Gyökeres naquele que foi o primeiro jogo do sueco depois da intervenção cirúrgica a que foi submetido no final da última época.

Acompanhe o Farense-Sporting AO VIVO a partir das 20h15

Há um mês, em Lagos, os leões de Ruben Amorim vencerem por 3-0, num embate matinal, mas a verdade é que as últimas deslocações da equipa de Ruben Amorim ao Estádio São Luís (ainda que este não seja o palco desta noite) têm sido marcadas por duelos equilibrados. Na última temporada, na caminhada para o título, o Sporting arrancou uma vitória, por 3-2, com um penálti marcado pelo avançado sueco já em tempo de compensação.

Para o jogo desta noite, Ruben Amorim revelou que ainda não vai contar com Morten Hjulmand que já tinha falhado a deslocação à Choupana. O treinador explicou que o capitão dos leões já está recuperado, mas não quer arriscar uma nova lesão, até porque, na próxima semana, há clássico, em Alvalade, com o FC Porto. Em sentido contrário, Nuno Santos e Rodrigo Ribeiro regressam às opções, mas o ala/lateral, certamente ainda com falta de ritmo, deverá começar o jogo ainda no banco no mesmo estádio onde se lesionou, há um mês, num embate frente ao Sevilha.

Neste quadro, Ruben Amorim deverá repetir um onze muito parecido com aquele que, na última ronda, marcou seis golos aos Nacional, mais uma vez com Daniel Bragança, que marcou um dos golos, ao lado de Morita, e Geovany Quenda e Geny Catamo a voar sobre as alas.

Do lado da equipa de Faro, José Mota, apesar das duas derrotas no arranque da nova época, também não deverá promover muitas alterações na equipa-base que pretende solidificar.

Não haverá muitas dúvidas em relação à defesa, com Rivaldo a afirmar-se no lado direito, nem no meio-campo, mas haverá menos certezas em relação ao trio de ataque, com a possibilidade de Marco Matias entrar nesta discussão em detrimento de Bermejo ou mesmo Filipe Soares.

Confira as equipas prováveis na galeria associada