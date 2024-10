Tozé Marreco foi, esta quinta-feira, castigado com um jogo de suspensão, após ter sido expulso durante o Farense-Estoril, quando festejou o golo de Raúl Silva, em cima do apito final.

De acordo com o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o técnico atuou de «forma provocatória e inflamatória» junto à área técnica do Estoril. Recorde-se que tanto o Farense como o próprio Tozé Marreco alegaram que a expulsão foi um erro, já que o técnico quis apenas festejar com um familiar que se encontrava atrás do banco de suplentes dos «canarinhos».

«Jamais provocaria o banco adversário como as imagens tão bem comprovam. Golo aos 95 minutos e só queria festejar com a minha família. Toda a gente erra. Os árbitros também. Acontece. Só peço que a verdade seja reposta e justiça feita», pode ler-se na página oficial do técnico.

Além do jogo de suspensão, o técnico foi ainda multado em 1.632 euros, naquele que foi o segundo encontro à frente dos algarvios.