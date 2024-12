O treinador do Farense, Tozé Marreco, não compareceu à conferência de imprensa após o empate ante o Boavista, da 13.ª jornada da Liga (1-1), tendo apenas prestado declarações na flash interview (obrigatória nos regulamentos), no Estádio do Bessa.

Fonte do Farense compareceu perante os jornalistas a dar conta, depois do jogo, que o treinador não iria falar na sala de imprensa do Estádio do Bessa e, questionado sobre os motivos para a ausência, referiu apenas ter sido «decisão do Farense não comparecer».

O técnico da equipa de Faro falou apenas na flash interview, à SportTV, após um jogo que o Farense esteve perto de ganhar. Marco Matias deu vantagem ao Farense (52m), mas Miguel Reisinho empatou (90+5m, penálti).

«Resume-se a uma bola que temos isolados, o Jaiminho vai sozinho para a baliza e é empurrado, é marcada falta ofensiva e há o penálti. Não há muito mais a dizer. Estávamos na frente, podíamos ter matado o jogo. Não posso dizer mais nada, porque ganho pouco e tenho pouco dinheiro para gastar em multas. Pontuámos mais uma vez e rapidamente vamos sair daqui», disse Tozé Marreco.

«Hoje o Farense perdeu dois pontos. Estou frustrado, mais do que aziado. Estou triste, porque o jogo estava controlado. De repente, parece que vem alguma coisa por baixo do relvado e isto fica diferente. Um vermelho direto transforma-se num penálti em que o Seba fez o trabalho dele, com a sua experiência. Pontuámos e vamos continuar a pontuar. E já no próximo jogo, com toda a certeza», referiu, ainda.