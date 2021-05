César, jogador do Farense, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada sofrida no Dragão (5-1), em jogo da 32.ª jornada da Liga:



«Infelizmente sofremos um golo muito cedo. Tentámos reagir, mas o nosso golo estava fora de jogo. Saímos de cabeça erguida, fizemos o nosso trabalho. Este jogo foi diferente, ficámos com menos um aos 30 minutos. Jogar no Dragão com 11 já é difícil, com dez ainda mais. A nossa equipa tem valor e mostrámos isso. Saímos de cabeça erguida.



Infelizmente houve um momento que criou instabilidade. Tentámos pensar no jogo, mas não nos podemos distrair contra uma equipa como o FC Porto. Tivemos momentos de distracção e pagámos por isso. Temos mais dois jogos para conseguir a manutenção.



Vamos tentar somar seis pontos para deixarmos esta instituição com história na Liga. Os adeptos ainda não estiveram no estádio e merecem estar. Contamos com o apoio deles até final. Não vamos desistir, não estamos a brincar e estamos aqui para conseguir a manutenção.»