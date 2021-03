O Farense visita o Boavista neste domingo (17h30), em encontro referente à 24.ª jornada da Liga. Jorge Costa espera um bom resultado da equipa algarvia, após o desaire frente ao Belenenses.



«Sabemos bem o que falhou frente ao Belenenses e sabemos bem da importância de fazer coisas completamente diferentes no Bessa, se queremos - e queremos muito - conquistar os três pontos. Sou apologista de que nós devemos sempre pensar naquilo que de menos bom fizemos e ter sempre presente na nossa memória as coisas negativas, com o intuito de não as voltar a repetir», salientou um técnico.



Em conferência de imprensa, Jorge Costa elogiou Jesualdo Ferreira, treinador dos axadrezados: «Espero um belíssimo Boavista, muito bem orientado por um treinador que conheço bem, pelo qual tenho muita admiração, que é uma das grandes referências da minha carreira como treinador. Um senhor, um amigo, que tem vindo a fazer um trabalho excecional.»

«São duas equipas que não estão tranquilas na tabela e que, no final da epoca, têm todo o pontecial para acabar numa posição diferente», concluiu o treinador do Farense, que já poderá contar com o guarda-redes Beto.