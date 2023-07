João Rodrigues foi reeleito presidente do Farense, como líder da lista única, que recebeu um total de 524 votos.

Nos resultados foram registados oito votos em branco e quatro nulos, com uma participação de 220 associados.

Os órgãos sociais do Farense demitiram-se no passado dia 21 de junho, um ano antes do final do mandato, mas agora, perante este resultado eleitoral, têm um mandato válido até 2027.

De recordar que o Farense está de regresso à elite do futebol português.

João Rodrigues é o presidente do emblema algarvio desde 2018.