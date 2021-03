O treinador do Farense, Jorge Costa, reconheceu esta sexta-feira que os algarvios estão pressionados para vencer ao Belenenses SAD no duelo da 23.ª jornada da I Liga, com o objetivo da permanência na cabeça.

«Temos de saber lidar com a pressão. É o jogo da nossa vida, em que vamos estar pressionados para vencer, para conquistar os três pontos, mas é um jogo em que vamos demonstrar que vamos ter caráter e qualidade. Não somos obrigados a nada mais do que dar o nosso melhor e é isso que vamos fazer», afirmou Jorge Costa, na antevisão ao encontro marcado para as 15h30 de sábado.

Rotulando este jogo como «fundamental» para o emblema de Faro, Jorge Costa espera um Farense «equilibrado, consciente daquilo que tem de fazer e com muita vontade de vencer», acrescentou o técnico.

Com as duas equipas separadas por três pontos, Jorge Costa não espera mais do que um duelo de «grau de dificuldade elevado». «O Belenenses SAD é uma equipa bem trabalhada. Tem processos bem definidos, joga bem, é sólida e rápida em transições. Uma equipa à imagem do seu treinador [Petit], que conheço bem», explicou.

O Farense-Belenenses SAD opõe o 15.º classificado (19 pontos) ao 12.º (22 pontos), no Estádio de São Luís. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.