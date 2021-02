Declarações de Jorge Costa, treinador do Farense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate conquistado (2-2) frente ao V. Guimarães:

«Depois de tudo o que aconteceu durante os noventa minutos, é evidente que este é um ponto positivo, conquistado com muita dedicação, com uma ponta de sorte, também faz parte, mas acima de tudo por uma equipa que deu o que tinha e o que não tinha e nunca deixou de acreditar. É um ponto importante para nós em Guimarães, perante uma equipa com objetivos diferentes, é um ponto benéfico e servirá como um tónico de confiança».

[Expulsão de Alex Pinto, estando Tomás Tavares emprestado pelo Benfica, deixa-o sem lateral direito para o jogo com os encarnados] «Saio com um problema para o lado direito da defesa que tenho para resolver, ainda assim posso ter jogadores recuperados e com dores boas de cabeça. Estou cá para arranjar soluções e terei de arranjar soluções para um jogo de grau de dificuldade elevado»

[Balanço] «Tivemos resultados bons e jogos bons com resultados menos positivos. Cheguei e passados dois dias estávamos a jogar, estou cá á doze dias e temos quatro jogos. Aquilo que pode ser mérito tem de ser mais trabalho invisível porque trabalho de campo não tenho tido tempo para o fazer. Quando cheguei disse que era estranho ver o Farense na posição em que estava. Conhecia os jogadores e acho que temos qualidade individual para estar numa situação diferente. Parece-me que os jogadores estão libertos, espero que estes resultados possam trazer mais confiança e tranquilidade. Estou verdadeiramente satisfeito com os jogadores e com o espírito de grupo e com a qualidade de jogo que temos vindo a apresentar».