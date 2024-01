O treinador do Farense disse esta quinta-feira que o dérbi na casa do Portimonense, agendado para esta sexta-feira e a contar para a 17.ª jornada da Liga, espelha o quão «bem representada» está esta região.

Para José Mota, trata-se de «um sinal inequívoco» sobre a importância do Algarve no futebol português. Em declarações divulgadas pelo emblema de Faro, o técnico ressalvou, ainda assim, que a responsabilidade deve ser máxima em todas as partidas.

«É um dérbi, percebo perfeitamente que apaixona as multidões, mas compete-nos tentar alhear desses fatores», reforçou.

Depois da vitória caseira (1-0) sobre o Gil Vicente, que pôs fim a uma série de quatro jogos sem vencer, o Farense, sétimo classificado com 21 pontos, visita o Portimonense, 16.º, com 15 pontos. A partida está agendada para as 20h15 desta sexta-feira e conta com Fábio Veríssimo como árbitro principal.