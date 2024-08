José Mota fala num sentimento de «frustração» dentro do plantel do Farense e admite que os jogadores estão «conscientes» do mau arranque de temporada da formação algarvia.

Para o técnico, o objetivo é muito claro, sair da Madeira com os três pontos e derrotar uma equipa «atrevida e organizada», que subiu esta época ao principal escalão do futebol português.

«Sabemos que os resultados não têm sido bons. A primeira sensação que temos é de frustração, por não termos conseguido pontos até agora. Ainda assim, esta foi uma boa semana de trabalho e os jogadores estão conscientes e responsáveis do que fizeram nas primeiras três jornadas da Liga», admitiu.

«Espero realmente fazer um bom jogo e conseguir os três pontos. Esse é o objetivo de todo o grupo, que está a trabalhar com todo o afinco para irmos à Madeira fazer um bom jogo e trazer pontos. O Nacional é uma equipa que vem da II Liga com um bom grupo, com o mesmo treinador e com uma série de situações que fazem dela uma equipa atrevida, organizada e que vai jogar no seu terreno com a ambição de vencer», garantiu José Mota.

Com três derrotas nos primeiros três jogos da temporada, o Farense quer somar pontos na visita ao terreno do Nacional e assim sair do último lugar da tabela classificativa.