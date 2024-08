José Mota fez a antevisão do Farense-Moreirense, em jogo a contar para a jornada inaugural da Liga portuguesa. O técnico dos algarvios diz que a sua equipa parte preparada para o primeiro jogo oficial da época.

«Acho que estamos preparados para este campeonato, para este primeiro jogo. É um jogo em nossa casa, com um adversário maduro, experiente, que não alterou muito em termos de jogadores. Portanto, vai ser, penso eu, um bom jogo, um bom início de campeonato, em que nós faremos tudo para conseguirmos três pontos», disse José Mota, em conferência de imprensa.

«Eu penso que todos os atletas se integraram bem. Quer aqueles que já cá estavam e conheciam a forma de trabalhar, quer aqueles que vieram novos e se adaptaram de uma forma muito fácil, porque é assim que se trabalha no Farense, tentando integrar as pessoas com a maior rapidez possível», disse ainda.

Depois de uma boa prestação na época passada na Liga, José Mota acredita que os seus homens vão continuar a ser «competitivos, organizados e rigorosos». «Com certeza que, se conseguirmos manter essas virtudes, seremos uma forte equipa», reforçou.

O treinador do Farense considerou que o Moreirense é «um adversário maduro, com jogadores com grande experiência de Liga, que fez na época passada um campeonato excelente». Do outro lado, estará César Peixoto, que substituiu Rui Borges.