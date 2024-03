José Mota, treinador do Farense, apontou à «falta de agressividade» da sua equipa, que culminou na derrota em Arouca, por 2-1.

«Faltou agressividade, nomeadamente na primeira parte, em que só fizemos quatro faltas, e duas delas até nem existiram. Faltou reação à perda de bola. E, portanto, acho que o Arouca, nesse período, jogou tranquilamente no meio-campo. Teve sempre espaço para sair, Ou seja, penso que deveríamos ter sido mais posicionais», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Salientando as valências ofensivas do Arouca, o timoneiro dos algarvios lamentou o golo sofrido em cima do intervalo.

«Não se pensava que ao intervalo poderíamos estar a perder. O canto, primeiro, poderia não ter acontecido e, em segundo, foi muito fácil para eles fazerem o golo. É difícil, ao intervalo, conversámos muito sobre estes momentos e penso que, na segunda parte, fomos bem melhores. Adversários como o Arouca têm qualidade, excelentes executantes, é organizada e está numa fase boa também», detalhou.

Em forma de remate, José Mota disse que a segunda foi «mais do mesmo». Na corrida pela manutenção, o Farense encaixou o oitavo jogo sem vencer e está seis pontos acima da linha de água. Segue-se a receção ao Boavista, na próxima sexta-feira.