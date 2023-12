Declarações do treinador do Farense, José Mota, à BTV, após o empate ante o Benfica, em jogo da 13.ª jornada da I Liga:

«Para ter este tipo de resultados contra estas equipas, nomeadamente na Luz, é muito difícil. Há que ter muita concentração, uma estratégia, os jogadores têm de perceber o que se pretende, ter convicção da estratégia, talento também. Nós marcámos com estes quatro grandes [ndr: Benfica, FC Porto, Sporting, Sp. Braga] em todos os jogos e eles têm de acreditar no que estão a fazer, no trabalho semana a semana.»

«Jogar aqui com o Benfica é muito difícil, sempre foi. Sabemos o resultado menos positivo no jogo passado, iria influenciar a forma como os jogadores iriam encarar este jogo. E nós tentámos bloquear esse momento ofensivo do Benfica, mas nem sempre é possível. É uma equipa com excelentes executantes e nós passámos algumas dificuldades, mas também tinha dito – e esta é a nossa forma de pensar e trabalhar – que íamos ter os nossos momentos, situações, posse, oportunidades e conseguimos, em transições, chegar várias vezes, remates de meia distância, uma ou outra situação na área.»

«O Benfica também estava a pecar um pouco na finalização e chegámos ao intervalo com 0-0. Penso que na segunda parte entrámos bem melhor. Conseguimos um golo que nos deu tranquilidade, alento. Depois, sabemos o que acontece muitas vezes. O Benfica tem banco e acabou por dificultar após o golo do empate, mas fomos aguerridos, determinados, ambiciosos, quisemos segurar o ponto, que é muito importante e interessante para nós. Os meus jogadores deram tudo para um resultado positivo.»