O treinador do Farense fez a antevisão ao próximo jogo da Liga e pede uma reação na receção de domingo ao Arouca, da sexta jornada, para deixar o último lugar da tabela.

«Nós sabemos perfeitamente qual é a nossa responsabilidade. Olhamos todos os dias para a classificação e para o último lugar, e queremos muito sair dessa posição. Para sairmos, temos de vencer, temos de conseguir pontos e é isso que tudo faremos [para conseguir] no jogo com o Arouca», afirmou José Mota.

O Farense começou a época com cinco desaires em cinco jogos e é a única equipa do escalão principal que ainda não pontuou.

Apesar deste arranque negativo, o técnico do Farense assegurou que os seus atletas têm tido «forte aplicação» nos treinos, trabalhando com «o máximo empenho e seriedade», faltando apenas «transportar isso para os jogos», admitiu.

«Antevejo um jogo extremamente difícil, um jogo competitivo, mas em que vamos certamente dar uma prova cabal do valor que este plantel do Farense tem», frisou José Mota, que destacou ainda o regresso a casa após quatro fora do São Luís.

Farense, 18.º e último classificado, sem pontos, e Arouca, 16.º, com três, defrontam-se no domingo, no Estádio de São Luís, em Faro, às 18h00, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.