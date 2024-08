José Mota, treinador do Farense, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Rio Ave:

«Eu acho que não correu assim tão mal. As contingências do próprio jogo é que ditou a derrota. O Farense foi melhor do que o Rio Ave em todos os aspetos, mais cantos, mais remates enquadrados, só não tivemos tantas faltas. Numa dessas faltas, originou o golo do Rio Ave, uma falta que não existe. Perdemos o jogo por uma questão de fita métrica.

Estávamos a perder sem o Rio Ave ter grandes oportunidades. O jogo estava equilibrado, mas tivemos mais critério do que o Rio Ave. Na segunda parte, com as alterações, tivemos mais bola. Ainda tivemos uma bola na trave, mas não tivemos aquilo que merecíamos.

Depois tivemos cinco minutos de compensação, num jogo em que houve tantas incidências. Algo não está bem e acaba por acontecer isto. O Rio Ave não tem culpa disso, mas não ganhou a equipa que mereceu mais. Quem mereceu foi o Farense. Temos de trabalhar mais, com esta atitude porque temos capacidade para ombrear com qualquer adversário.

[mudou para um sistema de 4x4x2] O que eu pensei foi ter mais presença em termos ofensivos, ter mais homens na área e o Dario entrou muito bem para isso. Quisemos ter mais presença na área e mais poder de choque. Estávamos a chegar lá, mas não tínhamos agressividade e foi isso que o Dario foi fazer».