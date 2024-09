Declarações do treinador do Farense, José Mota, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a derrota por 2-0 ante o Nacional, em jogo da 4.ª jornada da I Liga:

«Quando se erra desta forma, torna-se extremamente difícil. O Nacional teve ascendente nos minutos iniciais e criou uma ou outra ocasião, muito por demérito nosso. Não era isto que perspetivava para este jogo. Esperava uma atitude diferente, mas isso não aconteceu. E não aconteceu por erro nosso. Temos de ter mais atitude e o adversário aproveitou. Todos nós somos responsáveis, temos de ver que isto não é o Farense.»

«Parecia que conseguíamos construir, parecia que conseguíamos finalizar, mas quando chegámos lá, não conseguimos. Não adianta ter bola, se depois não há oportunidades de golo, se os erros se sucedem e os adversários, se calhar com menos posse de bola e menos jogo no último terço, conseguem três ou quatro oportunidades e fazem golo. Há que ter eficácia, há que ter agressividade, há que ter presença na grande área, para conseguir essas oportunidades de golo.»

«O guarda-redes do Nacional jogou praticamente livre e ninguém o incomodou, porque não fizemos as coisas como devemos fazer. Isso é uma preocupação grande para mim. Se vissem o trabalho que fizemos durante a semana, e depois chegamos cá e não conseguimos estar sequer nas zonas de finalização, isso preocupa-me. Como me preocupa a forma como sofremos os dois golos por erros defensivos. No lance do primeiro golo, o jogador [Daniel Penha] aparece sozinho, no meio de três homens, para finalizar de cabeça. É impensável em alta competição. Os adversários aproveitam. Não foi só neste jogo, foi com o Rio Ave, com o Moreirense, em que acabámos por perder por erros fortuitos. Foram lances de aproveitamento em zonas onde devíamos estar concentrados. Temos de ser uma equipa com mais humildade, com mais capacidade de sofrimento. Temos de ser uma equipa mesmo.»