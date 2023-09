José Mota quer uma equipa do Farense «desinibida e com convicções» para contrariar o poderio do Sporting de Braga, na partida da quinta jornada da Liga.



«Para além de perceber o poderio do adversário, temos de ser uma equipa à nossa imagem. Uma equipa com convicções, uma equipa desinibida, uma equipa que tem demonstrado qualidade nestes primeiros jogos. Com a força dos nossos adeptos, com certeza que vamos dar uma boa resposta», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico frisou ainda que o apoio do São Luís é um dos pontos a favor dos Leões de Faro para o duelo com os bracarenses.

«Temos de perceber a força que nós, equipa, que nós, Farense, que nós, adeptos, temos, nomeadamente no São Luís. O São Luís tem de ser uma fortaleza, tem de nos dar cada vez mais aquela força interior que, em alguns momentos, o grupo precisa», sublinhou.



Em relação ao jogo, o treinador elogiou o Sporting de Braga, um «adversário fortíssimo» e com «ambições maiores» na Liga.

«Temos de estar preparados para contrariar tudo isso. É um plantel com grandes talentos, com grande experiência, que tem demonstrado e vai demonstrar, ao longo desta época, todo o seu potencial», disse.



O Farense-Sp. Braga joga-se às 18h00 deste sábado, em Faro.