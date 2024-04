Declarações de José Mota, treinador do Farense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) frente ao Farense, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

«Sabemos perfeitamente como é que joga o Vitória, uma equipa agressiva, em que teríamos de estar com um bom posicionamento e a controlar bem os homens do meio campo. Fomos claramente a melhor equipa no primeiro tempo, que teve 53 minutos. Tivemos as melhores oportunidades. Nos segundos 45 minutos o Ricardo Velho foi um homem com pouco trabalho, trabalho direto. Primeira parte claramente nossa, na segunda parte percebemos que o Vitória tudo faria, alterou o seu modelo de jogo, muitos cruzamentos, mas facilmente o Farense estava a anular isso. Consentimos um canto onde poderíamos e deveríamos ter feito mais, acabando por sofrer um golo que penso que nos penaliza. É claro que já estávamos a sair como queríamos, por mérito do Vitória, mas muitas vezes por demérito nosso, deveríamos ter critério, sair melhor nas transições para conseguir mais um golo. Não foi possível, o Vitória continuou a cruzar e acaba por empatar. Vamos aceitar o resultado, mas podíamos, e merecíamos, levar daqui os três pontos».

«Mais uma vez foi oito minutos de descontos, ao todo foi dezasseis minutos. Nunca tive isso, acontece sempre aos Farenses desta vida contra equipa mais fortes. Quanta mais gente no estádio estiver mais minutos se dá? Por favor, façam-me uma vez a mim, oito minutos. Não tive, esta época, oito minutos em lado nenhum. Empatámos, não foi mau, é um ponto do nosso trabalho. Se o Vitória estivesse a vencer este jogo nunca seriam dezasseis minutos de compensação. Somos do mesmo campeonato, não temos as mesmas armas, mas somos do mesmo campeonato».