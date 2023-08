O Farense recebe o Casa Pia neste sábado (18h00), no Estádio S. Luís, em encontro referente à 1.ª jornada da Liga 2023/24, que marca o regresso da formação algarvia ao escalão principal.

«Vamos encarar o campeonato com toda a determinação, com toda a vontade e, fundamentalmente, com toda a ambição. Este é o primeiro jogo de um campeonato extremamente competitivo, extremamente difícil, mas penso que vamos dar uma boa resposta e vamos ter capacidade de confrontar os nossos adversários com ambição, com qualidade, com bons jogos e boas vitórias», diz José Mota.

A equipa de Faro vem de uma série de 19 jogos oficiais sem perder no Estádio de São Luís: «Com o apoio do nosso público, a jogar na nossa casa, vamos tentar continuar na senda dos bons resultados, de não perder no São Luís, como aconteceu na época passada e também tentarmos dar continuidade a uma sequência de 10 vitórias que temos tido já desde a época passada.»

«Estamos conscientes de que as gentes de Faro, as gentes do Algarve, os sócios, os adeptos, todos aqueles que gostam de futebol estão ansiosos por ver o Farense, por ver a equipa jogar, por incentivar os nossos jogadores. E nós sabemos perfeitamente aquilo que temos de lhes dar», finalizou o técnico José Mota.