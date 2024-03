Ricardo Velho foi eleito o melhor guarda-redes da Liga em fevereiro, revelou a Liga.



Numa votação renhida, o jogador do Farense recebeu 18,25 por cento dos votos dos treinadores à frente de Trubin (Benfica) e de De Arruabarrena (Arouca), ambos co 17, 46 por cento.



Ricardo Velho, que já tinha recebido a distinção em dezembro, fez 13 defesas e esteve em destaque nos quatro jogos disputados na competição no mês anterior.