Álex Millán, que em 2022/23 representou o Famalicão, está de regresso à Liga para vestir as cores do Farense, informou o emblema algarvio esta terça-feira.

O avançado de 24 anos passou a última temporada no Real Oviedo, onde somou nove jogos, sem qualquer golo marcado.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Formado no Villarreal, Millán chegou a estrear-se pela equipa principal do «Submarino Amarillo», tendo ainda passado por empréstimo nos belgas do Cercle Brugge e do Union St. Gilloise.