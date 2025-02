O Farense oficializou a contratação de Rony Lopes, por empréstimo, até ao fim da temporada.

Através das redes sociais, a formação algarvia confirmou a chegada do internacional português, proveniente dos turcos do Alanyaspor. Com um total de 18 jogos realizados esta época, Rony Lopes assinou um golo e uma assistência, regressando assim a Portugal depois da temporada ao serviço do Sp. Braga, em 2023/24.