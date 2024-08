O Farense anunciou esta sexta-feira a contratação de Lucas Cañizares.

Através das redes sociais, o clube algarvio partilhou uma fotografia do guardião espanhol equipado a rigor. Formado no Real Madrid, Cañizares participou em 29 jogos da equipa B dos merengues na última época. No currículo tem um Campeonato do Mundo de Clubes (2022) e uma Taça do Rei (2022/23).