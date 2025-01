Samuel Justo é o mais recente reforço do Farense.

Através das redes sociais, a formação algarvia anunciou a contratação do médio de 20 anos, que chega por empréstimo do Sporting até ao fim da temporada.

Recorde-se que Samuel Justo esteve cedido pelos leões na última época ao Casa Pia, tendo feito um golo e uma assistência em 25 jogos. Esta temporada, o médio somou um golo em 16 encontros pela equipa B.

Samuel Justo já veste as cores do Farense!⚫⚪



O jovem médio, de 20 anos, chega por empréstimo do Sporting CP.🤝



Destaca-se pela sua qualidade técnica, excelente leitura de jogo e capacidade de chegar com perigo à área adversária. Na época passada, somou 25 presenças na… pic.twitter.com/LIJw02OdIX