O Farense perdeu Bruno Duarte para o Estrela Vermelha, mas já encontrou homem-golo: os algarvios anunciaram a contratação de Tomané, que está de regresso à Liga, tendo assinado por duas épocas.

O avançado de 31 anos jogava no estrangeiro desde 2019 e, na última temporada, representou os cipriotas do APOEL, tendo marcado três golos nos 30 jogos que disputou. Antes disso, passou pelos turcos do Samsunspor e pelos sérvios do Estrela Vermelha. Fora de portas, também já representou o Panetolikos e o MSV Duisburg.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Formado no Boavista e no Vitória de Guimarães, Tomané conta ainda com passagens por Limianos, Arouca e Tondela. Nos beirões, a última equipa que representou na Liga, teve duas temporadas de sucesso (entre 2017 e 2019).