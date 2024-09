Tozé Marreco é o novo treinador do Farense, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga. Aos 37 anos, o técnico substitui José Mota no comando da equipa algarvia, depois do mesmo ter deixado recentemente o clube.

«É com grande confiança que anunciamos Tozé Marreco como o novo treinador do SC Farense! O jovem técnico, mas já com experiência nas Ligas Profissionais do Futebol Português, chega a Faro com a determinação e a garra para ultrapassar os obstáculos e colocar o Farense no caminho vencedor», escreveu o clube no comunicado oficial.

Ao longo da carreira de treinador, Tozé Marreco orientou o Oliveira de Hospital, Tondela e Gil Vicente. Agora prepara-se para voltar ao ativo num clube da Liga, depois de ter deixado a equipa gilista no início da presente temporada.

Com seis derrotas em seis jogos, o Farense é o último classificado da Liga. Na próxima jornada, a equipa algarvia vai a casa do AVS.