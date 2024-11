O Benfica joga, este sábado, no Algarve frente ao Farense, numa partida da 10.ª jornada da Liga. Como é habitual, o Maisfutebol vai estar no estádio para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o jogo que arranca às 18h00.



Tozé Marreco tem, de resto, várias ausências para o embate com as águias. Rafael Barbosa, Filipe Soares, Tomané, Kaique e Jaime Pinto estão lesionados e não podem entrar nas opções do técnico dos algarvios.



Por sua vez, Bruno Lage tem apenas um indisponível: Tiago Gouveia.



Este jogo coloca frente a frente o Benfica, terceiro classificado com 19 pontos, a 11 do líder Sporting ainda que tenha menos dois jogos. Está, portanto, obrigado a ganhar para não perder o comboio da frente. Já o Farense é último com apenas quatro pontos e precisa de pontos para largar a lanterna-vermelha da Liga.



Confira os onzes prováveis na galeria associada.