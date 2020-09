O Farense está de regresso à Liga, mas o treinador assume, antes do primeiro desafio, com o Moreirense, que o nível ainda não é o pretendido.

«Certamente que estamos longe do que achamos que pode ser o nosso potencial. Não só o potencial dos jogadores, mas também o do clube e de toda a estrutura, com muitos processos em andamento no regresso à elite do futebol português», referiu Sérgio Vieira, citado pela agência Lusa.

«Com o passar do campeonato, com o passar das semanas, esse processo vai melhorar e esse nível físico vai fazer com que o nosso desempenho coletivo seja muito mais rico», acrescenta o técnico da formação algarvia.

Relativamente ao Moreirense, clube pelo qual fez a estreia na Liga, Sérgio Vieira defendeu que Ricardo Soares já tem processos consolidados.

«Quando defrontamos uma equipa que já vem com um treinador e uma grande parte dos jogadores da época passada, sabemos que existem muitos processos que já estão assimilados. Vai ser difícil, mas vamos lutar pelos três pontos, porque esse vai ser sempre o nosso espírito», referiu.