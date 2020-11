Declarações do treinador do Farense, Sérgio Vieira, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Boavista, por 3-1, em jogo da sétima jornada da Liga:

[O regresso ao São Luís] «Foi um regresso em grande. Era aquilo que vínhamos sentindo durante a semana, que ia ser um jogo especial, num estádio especial, dedicado a pessoas especiais, os nossos adeptos, a nossa cidade, o nosso grupo de trabalho, todas as pessoas que se têm superado para conquistar pontos, para subir na tabela, para estar mais próximos dos nossos objetivos. Foi uma vitória dedicada a todas as pessoas que estão envolvidas, de uma forma muito forte, em termos emocionais, na nossa caminhada longa e dura. Por isso, foi um desfecho importante e merecido.»

«Preparámos este jogo como temos vindo a preparar os outros. Com muito rigor, organização, sabendo que temos atletas capazes de interpretar todas as ideias que lhes passamos. Sabíamos que tínhamos tido seis jogos muito bons, com posse de bola, com oportunidades, com domínio sobre os nossos adversários, mas infelizmente os pontos não estavam a vir. Tivemos uma postura mais cautelosa em alguns momentos, com o objetivo de não nos expormos tanto ao erro. Apesar disso, chegámos à vantagem, com oportunidade de ampliar ainda na primeira parte. Infelizmente, sofremos o golo do empate com muito mérito do Boavista, mas isso não mexeu com os nossos jogadores, que continuaram determinados em interpretar o que tínhamos definido para conseguir conquistar os pontos e, em jogadas estratégicas que nós trabalhamos saiu tudo como planeado e fomos uns justos vencedores.»

[Paragem é boa ou má?] «É subjetivo. Queríamos jogar já no próximo fim de semana, para continuar nesta dinâmica. Mas não tendo jogo esta semana, cabe-nos interpretar o planeamento que temos de ter e planear cada momento com os objetivos que existem. Será tempo de reforçar as dinâmicas e quando o campeonato regressar lá estaremos preparados para conquistar os nossos objetivos.»

[Lesão de Fabrício?] «Não sabemos. É algo relacionado com os adutores, que durante a semana nos preocupava um pouco. Tivemos o aval do departamento médico e do atleta, mas infelizmente acabou por não conseguir dar continuidade. Mas acreditamos em todos os jogadores. O Filipe Melo entrou bem, sendo ele próprio, competitivo e a agregar ações importantes para o jogo. É o nosso grupo de trabalho, estão todos preparados e quando entram são rigorosos para acrescentar na busca pelo objetivo.»