O treinador do Farense, Jorge Costa, afirmou este sábado estar à espera de um «bom espetáculo» no duelo da 25.ª jornada da I Liga, na segunda-feira, ante o Sporting de Braga, entendendo que o clube minhoto é um dos grandes do futebol português.

«[O Sp. Braga é] uma equipa muito bem orientada, com valores individuais acima da média, coletivamente muito forte e que tem uma ideia de jogo muito positiva. Portanto, de todo estaremos à espera de facilidades num jogo com um grau de dificuldade elevadíssimo. Mas seguramente que o Carlos [Carvalhal] irá responder o mesmo quando o questionarem sobre o Farense», afirmou Jorge Costa, na antevisão ao jogo.

«As duas equipas têm uma ideia de jogo – não é que seja idêntica, mas com futebol positivo. Estou à espera de um bom espetáculo na segunda, num jogo em que temos de estar ao nosso melhor a todos os níveis, porque vamos defrontar um dos grandes do futebol português», considerou o técnico, que já treinou os minhotos no início da sua carreira.

Depois do triunfo no Estádio do Bessa, por 1-0, ante o Boavista, Jorge Costa lamentou a paragem de duas semanas, devido aos compromissos das seleções.

«Até pelo tempo de paragem, tenho a certeza de que os últimos resultados das duas equipas não terão qualquer influência no que se irá passar na segunda. Infelizmente para nós, porque depois da vitória no Bessa e da forma como a conseguimos, gostaria de ter jogado imediatamente a seguir», apontou.

Ainda assim, olhando de outra forma para a pausa, Jorge Costa diz que ficou «satisfeito», dado que a mesma permitiu descansar os jogadores psicologicamente. «Estamos na fase final do campeonato, é preciso dar algum descanso aos jogadores. Não tanto, físico, mas mental, para podermos atacar o último terço com a cabeça limpa, com muita vontade e ambição. São sensações que se misturam. Gostava de ter jogado logo a seguir, mas também tive duas semanas para trabalhar e tentar melhorar algumas coisas», expressou.

O Farense-Sp. Braga joga-se às 18h45 de segunda-feira, no Estádio de São Luís, em Faro.