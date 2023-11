O Farense emitiu nesta segunda-feira um comunicado para apresentar um pedido de desculpas públicas ao árbitro Daniel Martins, agredido no domingo a pontapé por um treinador-adjunto do clube algarvio num jogo de sub-17 frente ao Portimonense.

«Em face dos valores e princípios desta instituição, é inequívoco o repúdio de quaisquer atos de violência no desporto, posição essa reforçada no fim da partida através do Presidente do clube, João Barão Rodrigues, perante o árbitro visado e demais equipa de arbitragem», pode ler-se.

Pedro Martins, o treinador em questão, lamentou de imediato o incidente, mas será alvo de um processo de averiguação e foi suspenso preventivamente pelo emblema algarvio: «Sem prejuízo do arrependimento imediato demonstrado pelo treinador no fim do jogo e da sua pronta disponibilidade em apresentar um pedido de desculpa ao árbitro visado, o SC Farense informa que foi aberto um processo de averiguação interno e tomada a medida cautelar de suspensão de todas as atividades do referido agente desportivo».