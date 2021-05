O treinador do Farense, Jorge Costa, afirmou esta sexta-feira que os algarvios têm de dar tudo por tudo para somar os três pontos ante o Tondela, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga, para manter vivas as hipóteses de permanência no campeonato.

«A situação não está desesperante. Não está fácil, como é evidente, mas vai passar muito por aquilo que irá ser o jogo com o Tondela. É seguramente o jogo das nossas vidas, temos de dar o que temos e o que não temos. Temos de jogar nos nossos limites. Todos nós sabemos que ninguém conhece o limite, portanto temos de superar-nos em todos os aspetos do jogo», afirmou o técnico, na antevisão ao encontro de sábado.

O Farense ocupa a 17.ª e penúltima posição, com 28 pontos, a dois do Boavista, 16.º em lugar de play-off com o terceiro classificado da II Liga, e a três do Rio Ave, 15.º, lugar que assegura a permanência direta.

«O que podemos controlar é o que vamos ser contra o Tondela, pensando que, depois do jogo, com os três pontos, a nossa situação possa ser diferente da atual», frisou Jorge Costa.

Sobre os beirões, os adversários, que já garantiram a permanência, Jorge Costa falou numa equipa «que fez um belíssimo campeonato, andou sempre mais ou menos tranquila na classificação» e conseguiu «alguns resultados surpreendentes». Por isso, diz, «merece todo o respeito».

«Tem um sistema de jogo bem definido e é perigosíssima no último terço e nas transições. Neste momento, já tem os seus objetivos conquistados, o que não quer dizer – e não podemos pensar – que vem para o Algarve de férias», concluiu.

O Farense-Tondela joga-se a partir das 15h30 de sábado. O árbitro do jogo é Luís Godinho. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.