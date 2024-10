O Farense conseguiu a primeira vitória da época na última jornada, diante do Estoril, nos descontos, mas Tozé Marreco acabou expulso nos festejos.

O treinador dos algarvios viveu o momento com euforia e tentou celebrar o golo com a família. Marreco passou a correr em frente ao banco do Estoril e foi festejar com os familiares, contudo, viu cartão vermelho.

Agora, o treinador do Farense garante que não quis provocar o banco adversário e apelou a que o vermelho fosse retirado.

«Jamais provocaria o banco adversário como as imagens tão bem comprovam. Golo aos 95 minutos e só queria festejar com a minha família. Toda a gente erra. Os árbitros também. Acontece. Só peço que a verdade seja reposta e justiça feita», escreveu Tozé Marreco, nas redes sociais, a acompanhar o vídeo do momento.