O treinador do Farense, Tozé Marreco, afirmou este sábado na antevisão do jogo diante do Sporting, que a equipa terá de atingir o máximo nível para conseguir pontuar em Alvalade, no domingo, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

«Vamos jogar contra uma das melhores equipas portuguesas, neste momento a melhor equipa da Liga. Portanto, temos de estar preparados e estar no limite a todos os níveis para conseguir somar pontos», disse o técnico dos algarvios.

Apesar da série de quatro jogos sem vencer, o técnico destacou a evolução da equipa desde que assumiu o comando, reforçando que o processo de recuperação será longo e que a equipa terá de manter o foco até maio.

«Eu sei, desde a semana em que cheguei, que o processo de recuperação não ia ser para duas, três ou quatro semanas. Vai ser para maio que as coisas se vão resolver e, portanto, o nosso foco é continuar no trabalho, sabendo que, como tínhamos tanta desvantagem pontual, qualquer derrota é um soco que levamos e isso é inegável», sublinhou.

Questionado sobre as eventuais ausências no líder do campeonato, Marreco minimizou o impacto, destacando a qualidade coletiva do Sporting. «Se estiver o Gyökeres, está, se estiver o Harder, está, se estiver o Trincão, quem quer que seja, sabendo que há jogadores que, pela capacidade individual que têm, são diferenciados, mas do outro lado está um coletivo fortíssimo, que não vai querer perder pontos contra o Farense», afirmou o técnico dos leões de Faro.

O técnico elogiou ainda o percurso do treinador leonino Rui Borges: «Chegou ao Sporting com muito mérito e é das carreiras que dá gosto de observar. Ele chega lá por mérito, por consistência, não caiu ali de paraquedas. Tem tido um percurso que merece estar onde chegou, porque não foi empurrado, foi por trabalho, por objetivos», elogiou.

O Farense reforçou recentemente o plantel com Zé Carlos, Rui Costa, Yusupha e Rony Lopes, Tozé Marreco acredita que estas adições trarão novas soluções ao meio-campo e ao ataque. «Não há jogadores que resolvam nada sozinhos. Há um coletivo que vai ter de resolver o problema que temos em mão», rematou o técnico.

O encontro entre o líder Sporting e o Farense, 17.º classificado, está marcado para domingo, às 18h, no Estádio José de Alvalade. A arbitragem está a cargo de António Nobre.