Tozé Marreco, treinador do Farense, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

«Primeira parte melhor o Gil e segunda parte melhor o farense. Foi este o resumo do jogo. Duas equipas a precisar de pontos, nós mais do que o Gil, o que levou a muitas tomadas de decisão erradas, fruto do lugar que se ocupa. Quando já nada previa, sofremos um golo. É esse azar que temos tido. Faço a análise pragmática do jogo, sem floreados.

[faltou definição no último terço] A equipa hoje não conseguiu criar muito, mas foi hoje. Falta-nos definição em muitos momentos e falta essa qualidade no último terço. Há aqui um desnível muito grande naquilo que é a tomada de decisão e remamos contra isso.

Hoje não conseguimos criar situações, ao contrário de muitos jogos. Disse isso ao intervalo, de dez jogadores tens quatro ou cinco jogadores que estão abaixo dessa tomada de decisão, perdas de bola de decisão, não há equipa que resista. Ainda assim, o empate era o que mais se ajustava.

[parte mental nesta fase é fundamental?] É sempre. Temos levado muitos socos. Houve jogos em que não estivemos bem e pontuamos e vice-versa. Há uma ansiedade muito grande de pontos e até final resta trabalhar até ao último apito. Depois temos todos de tirar conclusões, até lá é trabalhar e a partir de amanhã é preparar o Famalicão. Nunca passei por uma situação destas, mas é impensável que haverá quebras de trabalho».