Tozé Marreco, treinador do Farense, assegurou este sábado que a sua equipa vai deixar tudo em campo para alcançar um resultado positivo no encontro de domingo no terreno do Boavista, da 13.ª jornada da Liga.

«Queremos que os nossos adeptos se sintam orgulhosos da equipa, e vamos deixar tudo em campo para alcançar um resultado positivo», afirmou o técnico, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

O treinador dos Leões de Faro, últimos classificados ao momento, salientou que o jogo vai exigir concentração máxima por parte dos seus jogadores, uma mentalidade forte e a mesma atitude combativa que têm demonstrado nas últimas partidas.

«Este é mais um passo na nossa caminhada e, juntos, com união e determinação, vamos continuar a subir na tabela», concluiu Tozé Marreco.

Neste sentido, depois da vitória por 1-0 na última partida, o Farense, com oito pontos somados, desloca-se ao Porto para enfrentar o Boavista na tentativa de deixar o último lugar da tabela. Já os axadrezados, encontram-se no 12.º posto com dez pontos. O jogo está marcado para as 15h30 de domingo, no Estádio do Bessa.