Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-0) frente ao Sp. Braga:

«Acho que o momento do jogo é sofrer o golo aos 41 minutos, da forma que foi. O jogo estava com ascendente do Braga, consentido da nossa parte, como era previsto e trabalhado: dar iniciativa ao Braga na primeira fase. Saíamos duas ou três vezes com muito perigo e estávamos a controlar o Braga, uma equipa muito forte. Sofrer o golo daquela forma, em que abordámos duas vezes mal o lance condicionou-nos, na segunda parte não conseguimos causar o perigo que deveríamos, fruto das circunstâncias. O momento do jogo é aquele golo aos 41 minutos».

[Não seria de esperar um pouco mais de risco?] «É fácil fazer essa análise, mas difícil é saber que tivemos jogadores que não treinaram nenhum a vez esta semana. Tínhamos oito jogadores de fora, agora temos seis. O Elves Balé esteve na seleção e não treinou, não fez minuto nenhum e andou em viagens. Esta foi a nossa realidade para abordar o jogo. Arriscar mais, era previsto, sou o primeiro a fazer quando sinto que podemos ir para a frente; sou o primeiro a querer ir mais para frente. Estava previsto aos 70 minutos, se estivesse 0-0, poder ir mais para cima, sabendo que nos íamos expor mais. Essa é a razão de não ter arriscado, fruto das circunstâncias que temos. Entendi a ideia de o Braga jogar sem um avançado fixo, para tirar referências aos nossos centrais, mas até aos 41 minutos controlámos bem isso. Não fomos surpreendidos, fomos penalizados por um erro enorme aos 41 minutos».