Ora aqui está um momento que não acontece todos os dias, sendo que o protagonista foi Elves Baldé, avançado do Farense.

Na deslocação da equipa algarvia ao reduto do Casa Pia, o luso-guineense recebeu a bola bem perto do meio-campo e perante o adiantamento do guarda-redes decidiu arriscar. O pontapé levou a direção desejada e certamente é um belo candidato para o prémio «Puskas».