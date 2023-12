O futebol não se joga apenas dentro de quatro linhas e o Farense comprovou-o. O emblema algarvio concretizou o sonho de Elber, um jovem adepto que está internado no hospital, oferecendo-lhe uma camisola com o seu nome e autografada por toda a equipa.

No vídeo é possível ver a felicidade do jovem adepto, um «verdadeiro Leão de Faro», que se agarra logo à camisola para a vestir. Algo que poderá fazer esta sexta-feira, pois vai assistir com a família, ao vivo, à partida entre o Farense e o Estrela da Amadora, no Estádio de São Luís.

Ora veja: