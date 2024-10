O Farense recebeu e venceu o Estoril por 1-0, com o único golo do encontro a ser marcado já no período de compensação do segundo tempo.

Esta foi a primeira vitória dos algarvios nesta Liga, ainda que se mantenham na última posição, com quatro pontos somados, até ao momento.

Veja aqui o resumo do triunfo do Farense sobre o Estoril: