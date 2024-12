Farense e V. Guimarães empataram a dois golos no encontro deste domingo, que marcou a estreia de Daniel Sousa no comando técnico dos vimaranenses.

O conjunto da casa chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo de Cláudio Falcão. No decorrer do segundo tempo, Gustavo Silva fez o empate e já dentro do período de compensação, Samu confirmou a reviravolta a favor dos visitantes.

Ainda assim, uma insistência final do Farense deu frutos e precisamente no último minuto de jogo, com Neto a rematar de fora da área e a fechar as contas do encontro em 2-2.

Veja aqui o resumo do jogo entre Farense e V. Guimarães: