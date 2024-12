O Gil Vicente conseguiu a primeira vitória fora de casa no campeonato diante do Farense, neste sábado, através de um auto-golo de Lucas Áfrico. Foi, no entanto, um jogo marcado por vários casos de arbitragem.

Aos 64 minutos, o árbitro principal Bruno Costa foi até ao monitor do VAR e não assinalou penálti depois de Kazu, do Gil Vicente, ter desviado a bola com a mão (estava junto ao corpo).

Aos 87m, quando os homens da casa chegaram ao golo da igualdade, o tento acabou por ser anulado por um fora-de-jogo de sete centímetros. A revisão do lance demorou cinco minutos e acendeu os ânimos nas bancadas.

Ainda houve tempo para a expulsão de Cauê, do Gil Vicente, por uma entrada arrepiante a pés juntos.

Veja o vídeo: