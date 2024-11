Depois dos dois golos ao Santa Clara, Pavlidis voltou a marcar este sábado, na reviravolta do Benfica no Estádio do Algarve diante do Farense (2-1).

Um golo marcado aos 54 minutos, com Di María a descer pelo flanco direito e a solicitar Artürkoglu que, já na área, cruza para o internacional grego finalizar de primeira com o pé direito.

Segunda assistência do turco neste jogo.

