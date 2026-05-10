Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (3-1) frente ao AVS. O técnico elogia também Prpic, apesar da expulsão.



Tiago Silva foi um prémio ou acreditava que podia acrescentar?

«É algo que realmente queria fazer. Está connosco há muito tempo a elevar o nível em cada sessão, ficou debaixo de olho desde que cheguei, tem trabalhado, tem capacidade de passe e é agressivo. A entrada dele deu-nos coisas interessantes, joga com personalidade e teve impacto positivo»

«Uma palavra para Prpic, o último jogo dele tinha sido em dezembro, na minha opinião fez um bom jogo. Está nos dois golos, no que marcámos e no que foi anulado por centímetros. Infelizmente não pode jogar no último jogo, estamos contentes pela forma como jogou, obviamente não estamos satisfeitos pela forma como viu o vermelho».

Equipa para a última jornada. Pode estrear mais alguém?

«Temos uma semana para pensar nisso. Vamos começar a semana, ver como corre, para finalizar da melhor forma frente aos nossos adeptos. Queremos chegar à celebração com os sentimentos certos, é importante chegar aos 88 pontos».