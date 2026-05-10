Farioli e a estreia de Tiago Silva: «Entrada com impacto positivo»
Técnico destaca as qualidades do médio
Técnico destaca as qualidades do médio
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota (3-1) frente ao AVS. O técnico elogia também Prpic, apesar da expulsão.
Tiago Silva foi um prémio ou acreditava que podia acrescentar?
«É algo que realmente queria fazer. Está connosco há muito tempo a elevar o nível em cada sessão, ficou debaixo de olho desde que cheguei, tem trabalhado, tem capacidade de passe e é agressivo. A entrada dele deu-nos coisas interessantes, joga com personalidade e teve impacto positivo»
«Uma palavra para Prpic, o último jogo dele tinha sido em dezembro, na minha opinião fez um bom jogo. Está nos dois golos, no que marcámos e no que foi anulado por centímetros. Infelizmente não pode jogar no último jogo, estamos contentes pela forma como jogou, obviamente não estamos satisfeitos pela forma como viu o vermelho».
Equipa para a última jornada. Pode estrear mais alguém?
«Temos uma semana para pensar nisso. Vamos começar a semana, ver como corre, para finalizar da melhor forma frente aos nossos adeptos. Queremos chegar à celebração com os sentimentos certos, é importante chegar aos 88 pontos».