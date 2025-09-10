Liga
FC Porto: Farioli é o melhor treinador de mês de agosto
Técnico italiano ultrapassa concorrência de Hugo Oliveira e Vasco Botelho da Costa
Francesco Farioli, do FC Porto, foi eleito o melhor treinador da Liga no mês de agosto. O técnico dos azuis e brancos arrecadou 43,7 por cento dos votos.
Em estreia no campeonato português, Farioli garantiu quatro vitórias em quatro jogos: V. Guimarães (3-0), Gil Vicente (2-0), Casa Pia (4-0) e Sporting (2-1).
Em agosto superou a concorrência de Hugo Oliveira, do Famalicão, com 26,19 por cento, e Vasco Botelho da Costa, do Moreirense, que recebeu 17,46 por cento dos votos.
