Francesco Farioli, do FC Porto, foi eleito o melhor treinador da Liga no mês de agosto. O técnico dos azuis e brancos arrecadou 43,7 por cento dos votos.

Em estreia no campeonato português, Farioli garantiu quatro vitórias em quatro jogos: V. Guimarães (3-0), Gil Vicente (2-0), Casa Pia (4-0) e Sporting (2-1).

Em agosto superou a concorrência de Hugo Oliveira, do Famalicão, com 26,19 por cento, e Vasco Botelho da Costa, do Moreirense, que recebeu 17,46 por cento dos votos.