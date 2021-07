Nélson Lenho é o novo diretor técnico para o futebol do Boavista, confirmou esta quinta-feira o clube axadrezado, que começou a preparar esta semana a época 2021/2022 na I Liga portuguesa de futebol.

«A Boavista FC, Futebol SAD anuncia que Nélson Lenho entrou em funções a 1 de julho de 2021, passando a desempenhar o cargo de diretor técnico para o futebol», informou o clube, em comunicado.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Lenho, de 37 anos, deixou o Desportivo de Chaves para assumir funções na estrutura do futebol do Boavista, que conta com Fary como diretor desportivo em 2021/2022, como confirmou ainda o clube, na mesma nota oficial.