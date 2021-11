Fatawu Issahaku, o jovem prodígio ganês contratado pelo Sporting, voltou a marcar um golo de belo efeito, desta vez ao serviço da seleção principal do Gana que prepara os embates frente ao à Etiópia e África do Sul.

O jovem avançado já tinha impressionado, no final de outubro, com um grande golo ao serviço do Dreams FC, em jogo da primeira ronda da liga ganesa. Agora voltou a surpreender, com uma «bomba» do meio da rua num jogo particular que se realizou à porta fechada.

Recordamos que o avançado de 17 anos já tem um compromisso com o Sporting, mas só vai chegar à Academia dos leões em 2022, quando chegar à maioridade.

Veja o novo golo de Fatawu Issahaku: