Román Rubilio Castillo, jogador que pertence aos quadros do Tondela, foi detido nas Honduras por violência doméstica.

O avançado foi detido pelas autoridades na passada segunda-feira na sua própria casa depois de uma denúncia anónima.

«Através de uma chamada anónima, a polícia foi notificada que, em Santa Cruz, uma cidadã era vítima de maus tratos. A polícia deslocou-se ao local e confirmou a denúncia», lê-se no comunicado das autoridades, citado pelo diário hondurenho «La Prensa».

De resto, o internacional pelas Honduras já pediu desculpa pelo sucedido. «Peço prudência e que não me julguem porque tudo tem explicação. Peço desculpa por este mal-entendido porque não somos uma família destes casos», escreveu nas redes sociais.

En estos momentos nuestra familia está pasando un momento delicado, y esperamos se resuelva todo, pido prudencia y que no se me juzgue como tal todo tiene sus explicación, pido disculpas por este mal sabor de boca, no somos una familia de estos casos.